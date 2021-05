1 L’annuncio di Valentina Pivati

Sono passati ormai alcuni anni da quando Valentina Pivati ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Mariano Catanzaro. Come qualcuno ricorderà, proprio l’ex tronista rimase particolarmente colpito dall’influencer, al punto da far ricadere la sua scelta proprio su di lei. Nonostante per qualche settimana le cose tra i due fossero proseguite a meraviglia, ad un tratto proprio Valentina decise di lasciare Mariano, per via delle troppe differenze caratteriali. A quel punto Catanzaro, ferito e deluso, si sfogò sui social, ammettendo di non aver compreso a pieno le motivazioni della rottura. Da allora sono passati quasi tre anni, e l’ex corteggiatrice si è naturalmente rifatta una vita.

Pochi mesi dopo la fine della storia con Mariano Catanzaro infatti, Valentina Pivati si è legata ad Andrea Concato, col quale ancora oggi ha una relazione. Tutto procede a meraviglia tra i due, e solo qualche ora fa, a sorpresa, l’influencer ha fatto un annuncio che non è passato inosservato. Valentina ha infatti svelato di essere incinta del suo primo figlio, e che dunque a breve diventerà mamma. Oltre ad un bellissimo messaggio sui social, la Pivati ha anche condiviso una foto in cui mostra il pancione, apparendo più bella che mai. Queste le sue parole in merito:

“Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future. Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni. Ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire. Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente e come tale già non vede l’ora di vederti. Ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare”.

Ma non è tutto. Scopriamo come prosegue l’annuncio di Valentina Pivati.