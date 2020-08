1 Dopo l’inaspettato ritorno di fiamma, sui social Valeria Liberati fa una bellissima dedica a Ciavy. Ecco le sue parole

Protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati Valeria Liberati e il suo fidanzato Ciavy. I due fin da subito si sono messi in gioco, evidenziando i problemi di coppia e vivendosi a pieno l’esperienza senza freni o remore. Giunti al falò di confronto però le cose non sono andate come previsto. Così Valeria ha deciso di interrompere la sua storia, uscendo dal reality da sola e mettendo un punto alla sua storia col suo storico compagno. Tuttavia già da qualche settimana si è ipotizzato che i due si stessero riavvicinando, fino a quando la Liberati e Ciavy non sono stati avvistati insieme al mare.

A quel punto, dopo una prima smentita iniziale, la coppia è stata costretta ad intervenire e ad aggiornare i fan sulla situazione. Con una serie di post su Instagram così Valeria Liberati ha confermato il ritorno di fiamma con Ciavy, ammettendo di aver voluto dare un’ultima chance al suo fidanzato, che a sua detta sarebbe del tutto cambiato. Adesso, dopo la riconciliazione, Valeria ha deciso di fare una bellissima dedica al suo compagno, spendendo per lui delle bellissime parole. Queste le sue dichiarazioni:

“‘L’unica cosa certa era che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più’. Ci siamo guardati un’ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora. Sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio, ma so che partiremo mano nella mano”.

Tutto pare dunque procedere al meglio tra i due dopo il ritorno di fiamma. Ma cosa ha spinto Valeria Liberati a perdonare Ciavy? Rivediamo le sue parole in merito.