Al termine di Temptation Island in tanti sono curiosi di scoprire come si è evoluto il percorso di protagonisti. Tra essi, ad attirare maggiormente l’attenzione, ci sono Valeria Liberati e il suo fidanzato. Valeria e Ciavy oggi sono tornati insieme? A seguito di vari avvistamenti al mare alla fine di Temptation e indizi su un possibile ritorno di fiamma per la coppia, ora arriva l’annuncio.

Attraverso una serie di Instagram Stories, Valeria Liberati ha fatto sapere ai suoi follower che lei e Ciavy sono tornati insieme e vogliono riprovarci. Ma leggiamo le sue dichiarazioni:

“Alcune persone penseranno che io sia incoerente, però mi stava a cuore dirvi in prima persona come stanno ad oggi le cose…”

Così Valeria Liberati ha iniziato il suo lungo discorso, dove ha spiegato, passo passo, ciò che l’ha spinta a concedere una seconda chance al fidanzato Ciavy:

“Uscita da Temptation Island abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l’uno all’altro quanto il nostro percorso sia servito ad entrambi. Sono una donna diversa. Una donna che non accetterebbe mai più nessun tipo di vincolo e restrizione. L’amore per me stessa verrà sempre prima di tutto. Ma sono anche una donna che ha ricevuto tanto amore da questa persona che a sua volta ha imparato tantissimo da questa esperienza. Capire i nostri errori e il male che ci siamo fatti in questo momento è la cosa più importante.

In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo. Non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto, cioè quello di non averci riprovato! Io e Ciavy ci stiamo riprovando perché pensiamo sia la cosa più giusta dopo 4, quasi 5 anni di storia. Il tempo darà tutte le risposte. A me, a lui e a tutti voi. Grazie a tutti…”.