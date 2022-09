Andrea Dianetti è Damiano David dei Maneskin

Rompe il ghiaccio con un grande compito Andrea Dianetti nella prima puntata di Tale e quale show 2022. Per questo primo appuntamento, infatti, per lui è stato scelto Damiano dei Maneskin, band rock italiana di grande successo.

L’attore e doppiatore si è esibito cantando Beggin, la cover che il gruppo ha fatto soprattutto per il mercato estero, ma che ha avuto un enorme successo anche in Italia. Per questa gara Andrea ha imitato Damiano David direttamente dall’esibizione agli American Music Awards. Ecco un estratto della sua esibizione:

Finalmente su quel palco dopo averlo tanto sognato per tanto anche troppo tempo ora il grande salto sei stato spettacolare pelle d'oca grinta di Damiano sì è impossessato di te @AndreaDianetti SPETTACOLARE @RaiUno @taleequaleshow #taleequaleshow @MrFabrizioD @RaiUno @CarContiRai pic.twitter.com/0mWIgTNiFJ — Panariellina86 Quella de I LUNATICI (@PanariellinaIda) September 30, 2022

Per lui c’è stata una standing ovation. E anche i giudici hanno apprezzato la sua performance. Anche se avrebbero preferito un look più audace. La redazione del programma ha però scelto proprio questo outfit in particolare.

Cristiano Malgioglio ha però avuto da ridire. Ha infatti detto che sul finale Andrea Dianetti ha preso una stecca pazzesca. Inoltre gli ha trasmesso poco sex appeal. Il pubblico non si è trovato per niente d’accordo. A voi invece è piaciuto o avete lo stesso pensiero di Malgioglio?

Potete rivedere tutta la sua esibizione su Rai Play, sito e app in cui potete anche seguire il programma in diretta.

