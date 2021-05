Cachet stellare per Valeria Marini a Supervivientes: ecco quanto avrebbe incassato dagli spagnoli

1 Il cachet di Valeria Marini a Supervivientes

La nostra amata Valeria Marini sta affrontando una nuova avventura, è infatti una naufraga di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei famosi. La showgirl si è già fatta notare nel reality suscitando tanto divertimento e stando spesso al centro delle polemiche. Ma quanto le è stato offerto per partecipare al programma?

Il settimanale Chi, da oggi in edicola, ha fatto una rivelazione a riguardo. Non ha dato la cifra esatta, ma possiamo dire che si tratta di milioni di euro. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha rivelato che Valeria Marini, per partecipare a Supervivientes, avrebbe ricevuto un cachet a sei zeri. Quindi significa una cifra che va da 1 milione di euro a 9 milioni di euro. Ecco cosa è scritto sul settimanale, come riporta Biccy.it:

Per accettare Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, pare che Valeria Marini abbia incassato un cachet a sei zeri. È stato un ottimo investimento perché lei attualmente è la star incontrastata dello show.

Si tratta di una cachet davvero stellare, se davvero fosse così, e quindi la Spagna avrebbe tirato fuori un bel gruzzoletto pur di avere Valeria nel suo show. Ovviamente siamo qui per ogni chiarimento in merito ed eventuale smentita.

C’è da dire che lei sta comunque dando grandi soddisfazioni nel reality, essendosi già resa protagonista di molte situazioni. E a proposito di quello che sta facendo a Supervivientes, ecco i momenti più salienti avvenuti finora…