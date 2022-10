Valeria Marini nei panni di Cher, Malgioglio chiede l’intervento di un esorcista (VIDEO)

La stellare Valeria Marini come Cher a Tale e quale show

Non è stata molto apprezzata dai giudici (specialmente Malgioglio) Valeria Marini nella prima puntata di Tale e quale show in cui ha interpretato una sexy Britney Spears. Cosa quindi è successo nella seconda puntata del programma di Carlo Conti? La showgirl ha dovuto vestire i panni di Cher.

Valeria si è quindi esibita imitando l’iconica star della musica. E per farlo ha interpretato il brano “Dov’è l’amore” direttamente dal Do you believe Tour. Ecco qui sotto il video con un estratto della sua performance. Cosa ne pensate?

Io quando mi dicono che il ragazzo con cui sono fissata non se ne frega un cazz0 di me

#taleequaleshow pic.twitter.com/JLbzPDVtJL — Mí 🥑 Tananai era 🦦 (@mixloueh) October 7, 2022

Ma com’è sembrata ai giudici? In tanti ovviamente aspettano le parole di Cristiano Malgioglio. Lui infatti ha detti: “Interpretazione spaventosa! Di Cher non c’era nulla. Per te ci vorrebbe un esorcista. Vai a cantare Il ballo del qua qua.” Insomma, Malgioglio l’ha di nuovo massacrata e ha apprezzato solo il look. Loretta Goggi le ha invece fatto i complimenti per il trucco e il parrucco.

Per rivedere tutta l’esibizione completa di Valeria Marini nei panni di Cher potete andare sul sito di RaiPlay. Qui potete anche seguire la diretta e rivedere i momenti più belli e divertenti della puntata di Tale e quale show.

