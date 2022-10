La brutta caduta in diretta di Paolantoni vestito da RuPaul (VIDEO)

Francesco Paolantoni cade nelle vesti di RuPaul

Continuano le performance di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni a Tale e quale show. Le loro imitazioni sono davvero molto attese dal pubblico, specialmente dopo quelle di Blanco e Mahmood nella prima puntata. E in questa hanno vestito i panni rispettivamente di Elton John e RuPaul.

I due si sono esibiti nel brano “Don’t Go Breaking My Heart” da Sanremo del 1994. Com’è andata? Per vederlo ecco qui sotto, nel video, un estratto della loro esibizione in puntata. Diteci cosa ne pensate.

Ma mentre la coppia si trovava di fronte ai giudici per i commenti, decisamente esilaranti, c’è stata una caduta. È stato Francesco Paolantoni a cadere rovinosamente a terra a causa dei tacchi che portava per interpretare RuPaul mentre si stava dirigendo a sedere. Ecco il momento:

Paolantoni è stata quindi accompagnato da Cirilli per mettersi a sedere, facendolo camminare col vestito alzato, mostrando un altro momento esilarante.

Per rivedere tutta l’esibizione completa di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni di Elton John e RuPaul potete andare sul sito di RaiPlay. Qui potete anche seguire la diretta e rivedere i momenti più belli e divertenti della puntata di Tale e quale show.

