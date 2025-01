In puntata a Bella Ma’, Valeria Marini ha commesso una divertente gaffe tutta da ridere, che ha scatenato l’ironia del pubblico. Alla lettura di un messaggio durante “la posta dei cuore”, ha infatti sbagliato a dire: “Non ho rinunciato a tromb…”.

La gaffe di Valeria Marini

La rubrica di Valeria Marini a BellaMa’ è certamente uno dei momenti preferiti da parte del pubblico. La showgirl ci riserva infatti sempre delle divertenti gaffe o battute spiritose che diventano poi virali sul web, un po’ come accaduto nella giornata di ieri.

Nel corso del nuovo appuntamento con la trasmissione di Rai 2, infatti, Valeria Marini è tornata a dare consigli d’amore con la sua “posta stellare”. Pescato uno dei tanti bigliettini, ha svelato che la mittente del messaggio che, a quanto pare, a causa di problemi in amore è un po’ in crisi e vorrebbe capire come risolvere. Ed ecco qui che Valeria ha commesso una clamorosa gaffe che ha provocato la reazione del pubblico in studio e a casa:

“Cara Valery sono single ma io non ho rinunciato a tromb….. a trovare l’amore”, ha detto Valeria Marini che si è resa subito conto dell’errore commesso nella lettura del bigliettino. Tutti sono scoppiati a ridere e Pierluigi Diaco l’ha immediatamente ripresa: “Valeria!”.

Dalla sua Valeria Marini si è subito giustificata: “Scusatemi, io vi faccio vedere il biglietto”. Poco dopo ha continuato: “… A trovare l’amore, però non ridete che mi mandate in confusione. Che consigli dai per un 2025 stellare…”.

Poco dopo aver completato la lettura del pezzetto di carta, Valeria Marini ha commentato: “Eh, difficile. Non la conosco, non so che tipo di vita fa, però sicuramente devi aprire il tuo cuore. Quando uno trova l’amore… Come si apre il cuore? Guardandosi intorno. Come faccio io? Apro il mio cuore con il mio modo di essere, l’atteggiamento, lo spirito e l’energia”.

Successivamente Valeria Marini ha ringraziato la ragazza che le ha scritto ha ribadito il concetto espresso precedentemente. Ora sta a lei seguirlo! Nonostante le belle parole, la gaffe è stata chiacchieratissima sui social, che si sono molto divertiti ad assistere a questo momento.