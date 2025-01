Durante una conferenza stampa di Ora o mai più, Valerio Scanu si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Ho pestato i piedi alle persone sbagliate”, ha detto il cantante.

Le parole di Valerio Scanu

Tra i protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più c’è anche Valerio Scanu. Nel programma condotto da Marco Liorni ritroveremo diversi artisti pronti a rimettersi in gioco.

Uno di questi è proprio Valerio Scanu, che nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo, dopo essere stato grande protagonista nella scuola di Amici. La sua carriera però poi ha subito una battuta d’arresto e quindi Ora o mai più può essere letteralmente la svolta per lui.

Adesso durante la conferenza stampa di ieri 9 gennaio, Valerio Scanu ha fatto sapere ai giornalisti quali errori ha pensato di fare durante la sua carriera. Senza tirarsi indietro dal rispondere, ha replicato:

“Sicuramente di errori ne ho fatti tanti e continuerò a farli anche in futuro. Probabilmente domani farò altrettanti errori, però ho sempre cercato di far tesoro degli errori fatti artisticamente e di imparare la lezione”. Per poi aggiungere: “A livello personale ho fatto altrettanti errori che poi mi hanno chiuso determinate porte, ma questo credo che sia un’ovvietà”.

Valerio Scanu ha preferito non fare nomi, anche se le insinuazioni da parte di chi ha letto le sue dichiarazioni non sono mancate. In ogni caso ha ribadito che non parlava di cose gravissime, ma ha precisato: “Magari in passato ho calpestato i piedi alle persone sbagliate e tutto ciò potrebbe aver portato alla chiusura di tante porte e potrebbe essere andato anche a discapito dell’arte”.

Infine Valerio Scanu ha anche fatto sapere, prima di chiudere il discorso, che questo si sarebbe verificato quando ancora era ventenne.