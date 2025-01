Ieri durante un diverbio Tommaso Franchi ha fatto una pesante illazione su Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

La pesante illazione di Tommaso su Luca Calvani

L’aria è sempre più tesa nella Casa del Grande Fratello dopo quanto avvenuto durante la puntata di questo mercoledì e l’abbandono volontario di Jessica Morlacchi. E proprio da qui che sono scaturiti ulteriori diverbi e delle pesanti illazioni che alcuni inquilini hanno fatto su Luca Calvani.

Si è spesso parlato infatti del rapporto speciale, poi naufragato, tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. La cantante ha spesso lasciato intendere che tra i due ci sia stato qualcosa di più, senza andare troppo oltre ovviamente. Però dopo una lite tra Mariavittoria e Luca, Tommaso Franchi ha mosso delle accuse al coinquilino.

Dopo essere stato rimproverato da Luca Calvani infatti l’idraulico toscano ha perso le staffe ed è sbottato, come si vede da questo video: “Era meglio quando ti facevi le se**e nel letto di Jessica!“. Ora non sappiamo se l’attore abbia o meno capito quello che ha detto il coinquilino, ma sta di fatto che se dovesse riemergere questo momento in puntata, potrebbero crearsi nuove discussioni.

Ma non è finita qui, perché dopo l’affermazione fatta da Tommaso Franchi, anche Mariavittoria Minghetti ha aggiunto dell’altro. A seguito dello scontro avuto con Luca Calvani, infatti, si è subito sfogata con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Nel discorso ha detto alcune frasi, riprese da Biccy, che non sono sfuggite al web.

Mariavittoria ha affermato che con lei Luca Calvani sarebbe stato molto pesante e che l’avrebbe accusata di non essere mai intervenuta per calmare Jessica e di essere sempre stata con Tommaso sul letto:

“(…) Ma fatti un par di cavoli tuoi. Ma che vuol dire? E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto. Non doveva dirmi certe cose”.

Sempre nel suo discorso Mariavittoria ha continuato a dare del maleducato a Luca Calvani, specie alla sua età: “Mi ha urlato addosso ed è andato via”. Poi ha invitato le sue compagne a restarne fuori, lanciando una provocazione: “Lasciate che lui e Amanda continuino a fare i genitori di Helena e vedremo cosa succederà“.

Nella Casa del Grande Fratello non c’è proprio un attimo di pace!