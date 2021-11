1 Valeria Marini operata d’urgenza all’occhio

Valeria Marini di recente ha avuto a che fare con un problema alla vista, scoperto per caso dopo la sua partecipazione a Supervivientes (di cui è stata grande protagonista). Lo scorso 26 ottobre la showgirl era apparsa sui social con una benda, mentre ringraziava l’équipe medica del Sant’Eugenio per la cura e premura nei suoi riguardi. Adesso l’attrice ha deciso di raccontare cosa è successo al settimanale Chi. Scopriamo le sue parole gentilmente raccolte da Il Fatto Quotidiano:

“Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ndr), lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality”.

Ha spiegato Valeria Marini al giornale diretto da Alfonso Signorini. Una volta terminata la sua avventura nel programma è venuta a conoscenza di tutto e costretta così a operarsi d’urgenza:

“Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia. Quindi io sono andata dal dottor Iacobelli, che mi ha sempre seguito, e lui mi ha detto: ‘Valeria, qui la cosa è delicata, ti devi operare’. Poi però era piena estate, facevo caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio”

Oggi Valeria Marini come sta? Andiamo a scoprire le sue parole alla rivista…