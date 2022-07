1 Valeria Marini parla di Eddy Siniscalchi

È un momento davvero magico questo per Valeria Marini. Prossima a vestire i panni di concorrente a Tale e Quale Show 2022 su Rai 1, la showgirl si gode il suo amore per l’imprenditore Eddy Siniscalchi. Se inizialmente ha preferito non esporre troppo la sua vita privata, adesso ha deciso di raccontare finalmente come stanno le cose e urlare al mondo la sua felicità.

Tra Valeria Marini ed Eddy le cose procedono davvero a gonfie vele e al nostro settimanale (che trovate in edicola), nell’intervista realizzata da Armando Sanchez, lei si augura sia finalmente “la volta buona, quello giusto”, dopo tante delusioni amorose, che ha definito dei veri e propri dispiaceri. Valeria Marini spera di non sbagliarsi i questa volta.

Per il suo compagno Valeria Marini ha riservato parole al miele, confidando quanto sia un ragazzo “stellare” e per bene: “La sua è una famiglia di avvocati, lui ha scelto di fare l’imprenditore”, per poi aggiungere ancora che ha diverse società in settori distinti e lo definisce “un grande lavoratore”. Di lui dice sia un uomo totalmente dedito al lavoro, che svolge con grande passione e confessa “poi nel privato dà il meglio di sé”.

Di lui ha detto essere un uomo molto premuroso e di ricevere da lui tutte le attenzioni del mondo, non solo come fidanzato, ma anche come compagno di vita. In Eddy dunque ha ritrovato anche un complice, un amico oltre che la persona con cui vuole condividere il proprio amore. Tutte quelle piccole cose che una donna cerca nel proprio partner e che caratterizzano una relazione.

Sempre a Novella 2000, Valeria Marini ha anche raccontato come ha reagito alle parole di Eddy Siniscalchi quando, proprio alla nostra rivista, ha confessato i suoi sentimenti per lei. Andiamo a rivedere cosa ha detto in quella circostanza e le parole della showgirl…