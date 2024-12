Durante la scorsa diretta di Che Tempo Che Fa a tornare in studio come ospite è stata Valeria Marini. La showgirl ha così recitato l’infinito di Giacomo Leopardi e il video del momento è diventato virale sui social.

Valeria Marini alle prese con l’Infinito di Leopardi

Ieri sera sul Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il fortunato programma condotto da Fabio Fazio. Nel corso della diretta si sono alternati momenti più seri e a momenti più leggeri e proprio durante la parte del Tavolo non sono mancate le risate. A tornare in studio come ospite è stata infatti Valeria Marini, che solo la scorsa settimana è stata protagonista di un simpaticissimo momento con Simona Ventura. A distanza di anni infatti la conduttrice e la showgirl hanno nuovamente cantato La Isla Bonita di Madonna, ricreando un celebre e iconico momento de L’Isola dei Famosi.

Ieri dunque la Marini è tornata a Che Tempo Che Fa e anche stavolta non sono mancate le risate. L’ex volto del Bagaglino infatti ha preso parte a un altro divertente momento, che ovviamente nel giro di poche ore è diventato virale sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa è accaduto stavolta nel corso della diretta del programma di Fabio Fazio.

Durante la puntata di Che Tempo Che Fa, Valeria Marini ha deciso di cimentarsi con la poesia e ha così recitato l’Infinito di Giacomo Leopardi. Naturalmente la scenetta ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico e il video del momento ha fatto il giro del web, strappando un sorriso a tutti gli utenti.

Ancora una volta dunque Valeria, con la sua simpatia innata, è riuscita a conquistare il pubblico e anche in studio non sono mancati i commenti degli ospiti di Fabio Fazio.