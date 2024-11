A distanza di più di 15 anni dalla loro prima esibizione, ieri sera Simona Ventura e Valeria Marini sono tornate a cantare La Isla Bonita a Che Tempo Che Fa.

La performance di Simona Ventura e Valeria Marini

Ancora una volta a far sorridere il pubblico ieri sera, nel corso della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, è stata Simona Ventura. Chi segue da sempre il celebre programma di Fabio Fazio, sa bene che da ormai svariati anni la conduttrice è tra le protagoniste fisse del Tavolo e settimana dopo settimana arriva in studio per prendere parte al talk finale della trasmissione. Nel corso dell’ultima diretta tra gli ospiti c’è stata anche Valeria Marini, che come tutti sappiamo conosce molto la Ventura.

A un tratto le due hanno anche fatto sorridere il pubblico, quando hanno deciso di cantare nuovamente, a distanza di più di 15 anni, La Isla Bonita. Non tutti forse sanno che già in passato la presentatrice e la showgirl si erano esibite proponendo proprio questo iconico brano di Madonna. I fatti risalgono al lontano 2008, quando la Marini volò in Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi come guest star del reality show. Al suo rientro in Italia, Valeria entrò in studio proprio sulle note della famosa canzone. A quel punto la showgirl e la conduttrice cantarono insieme e il momento diventò virale.

Ieri sera dunque, a Che Tempo Che Fa, dopo più di 15 anni Simona Ventura e Valeria Marini sono tornate a cantare La Isla Bonita e la scenetta ha fatto nuovamente divertire tutto il pubblico. Anche in questo caso il video del momento ha fatto il giro dei social, diventando nuovamente virale.

Non sono ovviamente mancati i commenti ironici degli utenti, che hanno anche ricordato la prima esibizione della conduttrice e della showgirl a L’Isola dei Famosi.