È stato investito da una moto. Incidente per Massimo Lopez: come sta

A Roma è stato investito da un pirata della strada, a bordo di una moto. Incidente per Massimo Lopez. Ecco come sta ora l’attore e comico.

L’incidente che ha coinvolto Massimo Lopez

Attimi di paura per Massimo Lopez. Venerdì scorso l’attore è rimasto coinvolto in un incidente nel quartiere Flaminio di Roma. Il comico è stato investito da una moto. Purtroppo il conducente anziché aiutarlo e prestare soccorso, ha preferito andare via.

LEGGI ANCHE: Come sta il giocatore Edoardo Bove, dopo il malore subito durante Fiorentina-Inter: gli ultimi aggiornamenti

In seguito lo showman ha ricevuto le cure e trasferito in ospedale. Ora si cerca di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto e trovare la persona che ha commesso tale irregolarità. Ma entriamo nei dettagli.

LEGGI ANCHE: Valeria Marini recita l’Infinito di Giacomo Leopardi

Era la sera del 29 novembre, Massimo Lopez aveva da poco terminato il suo spettacolo al Teatro Olimpico insieme all’amico e collega, Tullio Solenghi. Stava passeggiando con alcuni amici e colleghi e stando a quanto ripreso da Fanpage.it si trovava in piazza Gentile da Fabriano, quartiere Flaminio. Improvvisamente il fatto, quando la moto l’ha travolto. Quest’ultima secondo le prime testimonianza sfrecciava lungo la strada. Sicuramente oltre i limiti consentiti.

Il centauro ha perso il controllo del mezzo in via Antonio Allegri da Correggio. Il motociclista è caduto a terra, mentre il veicolo è volato per alcuni metri, travolgendo poi Massimo Lopez. Poco dopo il proprietario della moto ha ripreso possesso del mezzo e anziché aiutare l’attore, è scappato via senza prestare soccorso.

Come sta l’attore dopo l’incidente

Come detto poi Massimo Lopez ha ricevuto i primi soccorsi e trasportato in ospedale per sottoporsi a tutte le cure del caso. Da quel che si evince, come ripreso dal sito, avrebbe riportato una frattura al naso e mano lussata.

Questo dunque ha portato lo showman ad annullare lo spettacolo del giorno successivo e riprendere poi dopo questa pausa come da calendario.

Intanto si sta facendo chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’identità del motociclista e stanno visionando i filmati di video sorveglianza. Magari qualche scena può essere utile per fare chiarezza. Dei testimoni hanno dato tutte le prime informazioni del caso.

In bocca al lupo a Massimo Lopez per una pronta guarigione!