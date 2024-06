L’ex gieffina Floriana Messina si è sposata! Tra gli invitati Chanel Totti e un’ex protagonista di Uomini e Donne

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Grande Fratello

Grandi festeggiamenti in Costiera Amalfitana per l’ex gieffina Floriana Messina! Il volto del reality televisivo si è sposata e tra gli invitati presenti alle nozze anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma non solo….

Floriana Messina si è sposata! Presente Chanel Totti

L’abbiamo conosciuta per la prima volta durante la dodicesima edizione del Grande Fratello. Ma da quel momento di tempo ne è passato e oggi Floriana Messina si è sposata! La ricordate? L’ex concorrente del reality show di Canale 5 è convolata a nozze con il fidanzato Diego Loasses, imprenditore e calciatore.

Il matrimonio di Floriana Messina si è svolto sulla Costiera Amalfitana e più precisamente nella Villa Angelina a Massa Lubrense. Tanti gli invitati presenti, tra cui anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti! Ebbene sì, anche lei in compagnia del fidanzato Cristian ha avuto modo di partecipare a questo grande evento. Tra gli altri invitati noti anche Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda gli altri dettagli del matrimonio di Floriana Messina, oltre agli invitati, sappiamo che l’ex gieffina durante la festa ha cambiato 3 abiti, ognuno di essi rispecchia il suo stile. Come mostrato dalle storie Instagram non è mancato tanto divertimento e musica, il consueto taglio della torta e i brindisi.

La storia d’amore tra Floriana e Diego

Come detto Floriana Messina l’abbiamo conosciuta durante la dodicesima edizione del GF. Terminata l’esperienza nel programma ha avuto modo di farsi conoscere anche sui social e per alcuni anni è stata fidanzata con Diego Loasses, fino alle attuali nozze.

I due sono uniti da tanto tempo, nonostante alcuni rumor sul loro rapporto e dopo una romantica proposta di matrimonio a Parigi, Diego Loasses e Floriana Messina sono finalmente diventati marito e moglie.

Auguri da tutti noi a Floriana Messina e a suo marito Diego!