1 Lite tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini

In queste ultime ore al Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito a una lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. La prima è dentro alla Casa più spiata d’Italia già da qualche settimana. La seconda, invece, ha fatto il suo ingresso pochi giorni prima di Natale. Se tutto sembrava stesse andando bene a quanto pare i rapporti si sono un po’ incrinati pochi istanti fa. Il motivo del litigio non è molto chiaro. Pare che Nathaly abbia parlato di Valeria chiamandola “pazza” ed “esaurita“. Quest’ultimo termine, almeno, lo ha riportato il web, in quanto la Marini non avrebbe sentito la gieffina pronunciare tale parola.

Andiamo, adesso, a vedere le sfogo della showgirl:

[…] ti ho chiesto scusa per questa mattina. Anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. “Tu sei pazza” a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: “Speriamo che te ne vai stasera”? L’ha sentito Giacomo… Speriamo che te ne vai stasera… Sei appena arrivata. Ma porta rispetto! Che stai lì che stai… Cioè… Che sei lì che offendi. Hai offeso. […] Mi sono svegliata? Tu sei venuta da me a dirmelo, eh. Certo, mi dici “sei pazza”. Ma come ti permetti? Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutato. Ancora, certo, offendi…

Da cosa è dovuto questo litigio tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo? Sembrerebbe dalle parole della seconda riferite alla prima. Ma secondo il web ci sarebbe dell’altro. Qualcosa di irrisolto nel loro passato, forse. Ma si tratta solamente di speculazioni degli utenti di Twitter, niente di certo. Poco tempo fa, inoltre. la Marini si è arrabbiata per un’altra ragione…