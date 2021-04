1 Valeria Marini litiga a Supervivientes

La nuova edizione di Supervivientes, Isola dei Famosi spagnola, vanta la presenza di due volti italiani come Valeria Marini e Gianmarco Onestini, entrati già a pieno nelle dinamiche del gioco. Proprio l’amata showgirl ha litigato con una naufraga, la cantante, attrice e presentatrice Sylvia Pantoja. Quest’ultima non ha gradito i suoi atteggiamenti e l’ha così attaccata.

Tutto è iniziato durante la pulizia del cocco. Sylvia durante questo momento pare aver utilizzato il coltello non adatto a questo tipo di pratica. Valeria Marini, resasi conto dell’errore, ha fatto notare alla Pantoja l’accaduto, ma la cantante non sembra aver troppo apprezzato le parole della sua compagna di viaggio. Ecco quanto riportato da Biccy: “No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache“, ha fatto notare Valeria. Sylvia però ha sbottato andando via, non prima però di aver dato della pazza alla Marini.

Tra l’altro Sylvia non sembra aver capito troppo quanto detto da Valeria Marini. Questo perché Valeria ha pronunciato la frase un po’ in italiano e un po’ in spagnolo, confondendo così la naufraga. Ma non è finita qui, perché la lite tra le due è proseguita. La showgirl ha continuato ad insistere e sempre in italiano ha aggiunto “È sporco di lumaca!”, ma la Pantoja, sempre più interdetta, ha domandato il significato della parola “lumaca”. Infastidita e senza sapere cosa dire, Valeria ha preso il coltello dalle mani della concorrente. Gesto che ha portato Sylvia a lasciare tutto lì e attaccare nuovamente Valeria: “Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”.

Vedremo se nei prossimi giorni Valeria Marini e Sylvia Pantoja riusciranno a chiarire il diverbio avuto nel corso della settimana. Nel mentre proprio l’ex gieffina è stata protagonista di una gaffe. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi…