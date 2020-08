1 Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Valerio Mazzei, star di TikTok, si sia presentato ai casting di Amici 20

Come ormai ben sappiamo da qualche tempo a questa parte a spopolare in tutto il mondo è stato TikTok. Grazie alla nota piattaforma è nata una nuova categoria di influencer, alcun dei quali ancora al di sotto della maggiore età. Tra essi c’è anche Valerio Mazzei che ad oggi è una vera e propria star del web. Il noto tiktoker già da tempo ha anche debuttato nel mondo della musica, firmando un importante contratto con la Sony. A quel punto il giovane blogger ha lanciato il suo primo singolo, intitolato 12 luglio, dedicato a sua madre, morta quando lui aveva soltanto 12 anni. In seguito Valerio ha duettato con Luna Melis, ex volto di X Factor, e per settembre è prevista l’uscita di una nuova canzone, già attesissima dal pubblico.

Come se non bastasse adesso pare che Valerio Mazzei sia pronto a mettersi in gioco con una nuova sfida. Stando a quanto svela All Music Italia pare infatti che il famoso tiktoker si sia presentato ai casting di Amici 20, che si stanno svolgendo in queste settimane. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi debutterà su Canale 5 nei mesi a venire, ma gli autori sono già alla ricerca della nuova classe. A sedere tra i banchi della scuola più ambita d’Italia dunque potrebbe esserci anche Valerio. Ecco cosa si legge sul noto portale:

“Nel giorno dell’audizione del ragazzo, era presente anche la conduttrice, Maria De Filippi. Insomma, se Valerio dovesse superare Amici Casting ed entrare nella scuola di Amici il programma aprirebbe definitivamente le porte verso una nuova categoria, quella delle star nate dal web dei TikToker”.

Senza dubbio, come fa notare All Music Italia, l’arrivo di Valerio Mazzei ad Amici 20 potrebbe segnerebbe una vera vera svolta per il talent. Che dunque Maria De Filippi decida di concedere un’opportunità al giovane tiktoker? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà. Nel mentre qualche settimana fa a sostenere il provino è stata Cassandra, una ragazza malata di leucemia. Rivediamo quello che è accaduto.