Nuova stoccata di Valerio Scanu a Pupo dopo i commenti social, questa volta per l’uso in maniera leggera di un tema molto delicato

Continua il botta e risposta tra Valerio Scanu e Pupo. Dopo lo scambio di tweet sui social, l’ex allievo di Amici ha risposto al collega in maniera decisamente piccata. E ha anche citato un commento poco carino per il tema trattato e che ha fatto molto discutere.

Proprio ieri vi abbiamo parlato di un botta e risposta sui social tra Valerio Scanu e Pupo. Tutto era partito da una vecchia puntata de La Volta Buona in cui l’ex allievo di Amici aveva detto che ogni anno, nel periodo di Sanremo, il collega torna a parlare del Festival in cui entrambi hanno partecipato per far parlare di lui. A questa frase, quindi, ieri è arrivato il tweet del cantante toscano a cui poi ha risposto Scanu.

Di questo argomento, quindi, ne hanno parlato anche oggi a La Volta Buona, su iniziativa della stessa Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, ha chiesto a Scanu cosa fosse successo e se volesse replicare ancora a queste parole di Pupo.

Valerio Scanu non ha voluto aggiungere niente al tweet in sé, dove gli viene dato dell’ignorante e presuntuoso, anche perché sa che non è così. Si reputa una persona molto colta a differenza del collega. Però ha voluto soffermarsi su un altro tweet di Pupo che è stato di risposta a un’utente. Qui il cantante ha infatti parlato di “suicidio” e a Scanu non è piaciuto molto.

A questo punto Valerio è stato molto diretto e non le ha mandate a dire. Le sue parole: “Io lo inviterei seriamente a farsi un esame di coscienza. Perché si può aprire un vasto argomento su questo. Magari a darsi una regolata. A me questa cosa tocca relativamente, però l’utilizzo di determinati argomenti sui social andrebbe un attimino rivisto. Quindi datti una regolata”.