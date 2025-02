A seguito della segnalazione giunta sul suo conto, Mario Cusitore viene sbugiardato dall’ex tronista Nicole Santinelli e si elimina da Uomini e Donne.

Ancora una volta Mario Cusitore è al centro della polemica. Tutto è iniziato quando Gianni Sperti, nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, ha riportato una segnalazione sul Cavaliere del Trono Over. Stando a quanto riferito, l’ex corteggiatore di Ida Platano sarebbe stato beccato in un locale a baciare Nicole Santinelli e a quel punto è scoppiato il caos.

Mario così ha negato il tutto e ha raccontato di aver solamente incrociato l’ex tronista del Trono Classico per caso, affermando come tra loro non ci sarebbe stato alcun tipo di avvicinamento fisico. Oggi, nel corso della seconda parte della puntata, è però accaduto qualcosa di inaspettato. La redazione ha infatti deciso di contattare la stessa Nicole, che ha avuto modo di dare la sua versione dei fatti. Su domanda diretta di Gianni, la Santinelli ha confermato il bacio con Cusitore, sbugiardandolo.

Subito dopo la chiamata però Mario ha affermato che sarebbe stata la stessa Nicole a chiedergli di non raccontare nulla, ma quando l’intero studio lo ha attaccato, il Cavaliere ha deciso di eliminarsi da Uomini e Donne. Cusitore ha così lasciato lo studio, dicendo addio al dating show di Maria De Filippi.

Poco dopo a intervenire è stata nuovamente Nicole, che richiamata dalla produzione ha fornito ulteriori dettagli su quello che sarebbe accaduto. La Santinelli ha ammesso che tra i due non c’è stato altro che un bacio e di non essere andata oltre con Mario. A oggi intanto Cusitore non sembrerebbe essere tornato sui suoi passi e al momento non ha fatto ritorno nel parterre del Trono Over. Che stavolta il suo addio al programma sia definitivo? Non resta che attendere per scoprirlo.