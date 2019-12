Valerio Scanu e Roberto Alessi fanno la pace da Eleonora Daniele

1 A seguito di un malinteso passato, Valerio Scanu e Roberto Alessi fanno la pace in diretta da Eleonora Daniele

Sono passati diversi anni da quando Valerio Scanu si è imposto sulle scene del panorama musicale italiano, conquistando il cuore del pubblico. Come ricorderemo senza alcun dubbio, il cantante ha partecipato all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, conquistando il secondo posto. Da allora l’artista ne ha fatta di strada, e sono in molti a sostenere ancora oggi Valerio. Proprio Scanu solo qualche ora fa è stato ospite di Storie Italiane, programma di successo condotto da Eleonora Daniele. Nel corso della trasmissione ad intervenire è stato anche il nostro Roberto Alessi, che qualche tempo fa ha avuto un piccolo screzio proprio con Valerio. I due, così, hanno approfittato del confronto per chiarirsi una volta per tutte, facendo così pace dopo il malinteso. Scopriamo tutto quello che è accaduto.

Giunto nel salotto di Eleonora Daniele, Valerio Scanu ha immediatamente avuto modo di avere un chiarimento con Roberto Alessi. Solo qualche anno fa, il direttore di Novella 2000 e il cantante avevano avuto un piccolo diverbio, per via di un episodio accaduto con Giuliana De Sio, durante la partecipazione dell’attrice a Ballando con le Stelle. Tuttavia proprio Alessi, in collegamento con lo studio, ha voluto approfittare della situazione per fare pace con Scanu, lasciandosi così la discussione alle spalle. Ma non solo. Il nostro direttore ha anche voluto spendere delle bellissime parole per Valerio, elogiando la sua musica e la sua persona. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“L’importante è che abbiamo fatto la pace. Io ti voglio bene. Tanto è vero che, quando in passato qualche cretino ti ha aggredito sui social, io sono stato dalla tua parte. Sei un bravo e un grande artista. Sono contento che tu ci sia. Porti tanta leggerezza nelle nostre vite”

Pare dunque che il malinteso tra Valerio Scanu e Roberto Alessi sia del tutto superato e chiarito. Il cantante e il nostro direttore hanno fatto la pace, e finalmente si potrà mettere una pietra sopra a quanto accaduto.