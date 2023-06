Valerio Scanu sposa il compagno Luigi: la data delle nozze

NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Giugno 2023

Fiori d’arancio per Valerio Scanu

Pochi mesi fa Valerio Scanu ha deciso di fare coming out per la prima volta, facendo allo stesso tempo una romantica proposta di matrimonio al suo compagno Luigi. La coppia, come ha rivelato il cantante stesso, è legata da ben tre anni, e dopo un lungo amore adesso ha deciso di sposarsi. Nel mentre Valerio, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, ha rivelato i retroscena della sua relazione con Luigi, raccontando come i due si sono conosciuti e come è nato il loro amore. Queste le dichiarazioni di Scanu in merito:

“Come ci siamo conosciuti? Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona. Mio padre ha fatto in tempo a conoscerlo, anche se non sono entrati in gran confidenza, come con mia madre: adesso se Luigi va in Sardegna per un convegno passa a salutarla anche senza di me”.

In questi mesi si sono così svolti i preparativi per il grande giorno di Valerio Scanu e del suo Luigi. Ma quando si celebreranno le nozze della coppia? Vediamo quello che sappiamo. Stando a quanto riporta il Corriere, sembrerebbe che il cantante e il suo compagno si uniranno in matrimonio il prossimo 7 settembre, data molto significativa per il cantante. Proprio in quel giorno infatti ricorrerà il terzo anniversario della scomparsa del padre di Valerio, venuto a mancare dopo aver contratto il Covid.

Sempre stando a quanto si legge, le nozze si celebreranno a Roma, e tra gli invitati ci saranno naturalmente tutti i parenti e gli amici di Valerio e Luigi. A questa splendida coppia dunque facciamo i nostri più sinceri auguri.