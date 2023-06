NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Giugno 2023

Il gesto di Giulia Salemi non passa inosservato

Sono ormai anni che Giulia Salemi è una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo, e da tempo è nel cuore del grande pubblico. Solo nel corso degli ultimi mesi l’influencer ha saputo conquistare nuovamente i telespettatori, dopo aver curato la parte social del Grande Fratello Vip 7. L’ex Vippona è apparsa perfetta e centrata in questo ruolo, e già in molti si chiedono quale sarà il suo futuro all’interno del reality show. Solo di recente si è mormorato che la Salemi potesse prendere il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del programma, tuttavia al momento non è ancora ben chiaro quello potrebbe accadere. Solo di recente Giulia ha rotto per la prima volta il silenzio, e nel corso di un’intervista ha parlato della possibilità di tornare al GF. Queste le sue dichiarazioni:

“Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”.

Mentre attendiamo di capire quale sarà il futuro televisivo dell’influencer, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha attirato l’attenzione del web. Giulia Salemi infatti ha postato sui suoi social una foto in cui appare nientemeno che Elisabetta Gregoraci, insieme ad Alberto De Pisis. Come sappiamo in passato, ai tempi della partecipazione al Grande Fratello Vip 5, tra le due c’era stata qualche piccola tensione. Tuttavia a oggi tra l’influencer e la conduttrice c’è un ottimo rapporto di stima e affetto, e più volte nel corso del tempo si sono mostrate insieme.

Giulia nel mentre, oltre ai successi professionali, si gode anche la relazione con Pierpaolo Pretelli, col quale le cose sembrerebbero procedere a meraviglia. A questa splendida coppia dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.