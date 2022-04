Vanessa Spoto assomiglia a Giulia De Lellis

Vi ricordate Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne? La ragazza, oggi seguitissima influencer, ha partecipato al programma di Maria De Filippi tentando di conquistare il cuore del Tronista Massimiliano Mollicone. Nata a Prato, ha frequentato l’istituto alberghiero e ha iniziato a lavorare in una azienda di filato. Si occupava, infatti, di controllare gli eventuali difetti dei rocchi. Ha anche una sorella maggiore e dei nipotini. I genitori, inoltre, sono di origine siciliana.

Come stavamo dicendo, ad ogni modo, dopo la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5, è diventato molto amata sul web. Tanto che oggi ha una carriera come influencer e ha sul suo profilo Instagram oltre 100mila follower. I suoi fan, poche ore fa, hanno fatto notare un’incredibile somiglianza con una sua collega. Stiamo parlando di Giulia De Lellis (QUI per vedere le foto).

Le immagini che ci vengono poste davanti sono due. Sulla sinistra possiamo vedere Vanessa Spoto, ex di Uomini e Donne, mentre sorride indossando una semplice maglietta bianca. I capelli castano chiaro e non troppo lunghi. A destra, invece, Giulia De Lellis… Ma ne siete davvero sicuri? Nonostante possa sembrare dal volto, dal trucco, dallo sguardo e dai capelli, in realtà, anche nello secondo scatto stiamo guadando Vanessa. Sul suo profilo Instagram, infatti, compare quella esatta fotografia. Gli utenti del web hanno immediatamente visto l’incredibile somiglianza con la De Lellis e la questione è diventata subito virale.

Voi che cosa ne pensate? Anche voi vedete la somiglianza tra l’ex corteggiatrice e Giulia oppure no? Fatecelo sapere con un commento. Per il momento nessuna delle due ha commentato questa simpatica combinazione. In caso dovessero farlo non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

