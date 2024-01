Nonostante non sia in casa Varrese e Garibaldi continuano a parlare di Beatrice

NEWS

Debora Parigi | 4 Gennaio 2024

Grande Fratello

Anche se non più in casa, Beatrice continua ad essere al centro dei dialoghi di Varrese e Garibaldi che l’hanno accusato della spesa

Dentro la Casa del Grande Fratello è sorto un nuovo problema legato alla spesa. E nella discussione Varrese e Garibaldi hanno messo in mezzo Beatrice. Monia ha però parlato in sua difesa, raccontando cosa è realmente accaduto.

Varrese e Garibaldi continuano ad incolpare Beatrice anche in sua assenza

Oggi, all’ora di pranzo, dentro la Casa del Grande Fratello c’è stata una piccola discussione inerente la spesa. In pratica è successo che l’ultima spesa è stata fatta dai nuovi arrivati e a quanto pare non è piaciuta ai veterani. Probabilmente qualcuno è rimasto insoddisfatto del cibo acquistato e voleva qualcosa in particolare.

In cucina, quindi, Monia ha parlato con Massimiliano Varrese e Giusepe Garibaldi, i quali si stavano lamentando. I due uomini dicevano che i nuovi arrivati si erano imposti nel fare la spesa, mentre Monia ha risposto che non era andata così, ma che nessuno dei veterani era intervenuto. Tra l’altro alcuni utenti hanno fatto notare con i commenti, che proprio Massimiliano aveva ordinato agli altri di non intervenire nella spesa e lasciare che la facessero i nuovi.

Così Varrese e Garibaldi hanno tirato in mezzo Beatrice Luzzi, che come sappiamo non è più dentro la Casa per un lutto. Ieri è venuto a mancare il padre e quindi lei è uscita, ma non sappiamo che rientrerà. In particolare Massimiliano ha dichiarato: “Chi ha voluto fare questa cosa è stata Beatrice”. Subito quindi è arrivata la risposta di Monia: “Beatrice non ha fatto la spesa con noi. E anche se c’era Beatrice, scusa, tu la spesa non la mangi? Qual è il problema se c’era Beatrice? Sta facendo spesa per tutti”.

A quel punto, come si vede anche nel video, Garibaldi ha preso la parola ed è tornato sul fatto che secondo le regole della casa, la spesa non la fanno i nuovi arrivati. E così Monia è andata avanti sul suo punto chiedendo perché nessuno si fosse intromesso quando è accaduto. E ha aggiunto di dirlo la prossima volta (come era successo con lei). Ma a quanto pare Giuseppe non ha intenzione di dirlo agli altri e la prossima volta la spesa la faranno lui, Varrese e Paolo.

Il guru e il bidello che incolpano e mettono in mezzo Beatrice (come sempre) per la spesa



Monia al guru: -“Bea non ha fatto la spesa con noi e anche se c'era Beatrice scusa, tu la spesa non la mangi?”



GRAZIE MONIA GRAZIE #grandefratello #gfpic.twitter.com/wIgpKuj1XL — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 4, 2024

Il pubblico si è molto arrabbiato per questa scena. Intanto gli utenti hanno accusato Varrese e Garibaldi di mettere sempre in mezzo Beatrice anche quando non c’è. Inoltre si sono messi a incolparla per qualcosa che non aveva nemmeno fatto. E c’è chi ha aggiunto che il lasciare che la spesa venisse fatta dai nuovi era tutta una strategia per poi dare inizio alla polemica.