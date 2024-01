NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Negli ultimi giorni era sembrato che ci fosse stato un avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Questa sera però a spuntare è stato un secondo misterioso uomo, legato alla modella.

Cosa sta accadendo tra Varrese e Monia

Da ormai diverse settimane a questa parte Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sono sempre più vicini. In passato, come di certo in molti sapranno, l’attore e la modella hanno avuto una storia d’amore per poi ritrovarsi proprio all’interno della casa del Grande Fratello. Il gieffino, che nel mentre sembrerebbe essere ancora affascinato dalla sua ex compagna, pare sia intenzionato a darsi una seconda chance con Monia e in questi giorni era sembrato che si fosse riaccesa una piccola fiamma.

Stasera però, a sorpresa, è accaduto qualcosa di inaspettato. Signorini infatti ha tirato in ballo un secondo misterioso uomo, che pare essere legato proprio a La Ferrera. La modella, dal suo canto, ha però smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con questa persona.

I due infatti avrebbero avuto una relazione durata un paio di mesi, che sarebbe terminata proprio poco prima dell’ingresso di Monia al Grande Fratello. Tuttavia in casa la gieffina ha più volte parlato di questo uomo, col quale ancora oggi avrebbe un bel rapporto di amicizia. Non è mancata naturalmente la reazione di Varrese, che è rimasto perplesso nello scoprire la verità sul rapporto tra La Ferrera e questa persona.

Ma cosa accadrà dunque tra i due nei prossimi giorni?