Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Alcune fan di Vasco Rossi escono di seno durante la messa in onda del concerto ma la Rai non censura le immagini

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il concerto evento di Vasco Rossi dal Circo Massimo di Roma. Tuttavia ai più non è sfuggito un dettaglio. Alcune fan si sono infatti spogliate, mostrando i loro seni nudi. La Rai però non ha censurato le immagini.

Il concerto di Vasco Rossi fa discutere

Quando si parla di rock italiano non si può fare a meno di pensare a Vasco Rossi. Da anni infatti il cantante domina le scene e ancora oggi è senza dubbio uno dei pochi artisti in grado di unire diverse generazioni. Proprio in queste ore è iniziato ufficialmente il nuovo tour di Vasco, che da venerdì 7 giugno si stabilirà a San Siro per ben 7 concerti evento già tutti sold out da mesi. Grande attesa dunque per il ritorno di Rossi nel tempio sacro della musica e senza dubbio ancora una volta le aspettative non verranno deluse. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio ieri sera, in attesa degli show milanesi, su Rai 1 è andato in onda il concerto di Vasco dal Circo Massimo di Roma. Il film è stato realizzato con le riprese dei due live che si sono tenuti nel giugno del 2022 e che sono stati ovviamente un successo. Nel corso del lungometraggio però qualcosa ha attirato l’attenzione dei più.

Diverse fan infatti hanno deciso di spogliarsi e hanno dunque mostrato i loro seni nudi. Tuttavia la Rai ha deciso di non censurare le immagini, che così sono andate in onda senza filtri. I video del momento hanno anche fatto il giro del web, alimentando il dibattito sui social, al punto che gli utenti si sono divisi. Nel mentre però il concerto evento di Vasco Rossi è stato ovviamente un successo ed è stato seguito da migliaia di telespettatori.

Il rocker intanto si prepara ad affrontare i 7 live a San Siro, che senza dubbio promettono di rimanere nella storia.