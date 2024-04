Vasco Rossi show! Resta imbottigliato nel traffico, canta 50 special e si improvvisa vigile

Social

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Vasco Rossi

È diventato virale sui social il video di Vasco Rossi mentre canticchiava 50 special di Cesare Cremonini, bloccato nel traffico sui famosi “colli bolognesi”. Il rocker si è improvvisato vigile, tentando così di dare dei consigli agli automobilisti lì in attesa

Vasco Rossi canta imbottigliato nel traffico

Tra un gossip e un altro, oggi vi raccontiamo un episodio divertente. A tutti sarà capitato di restare imbottigliati nel traffico per minuti o, nella peggiore delle ipotesi, per ore. Ma non è così scontato che tra i presenti si possa incrociare un volto amato come Vasco Rossi! Ebbene il cantante di Zocca, esattamente come tanti altri automobilisti, è rimasto bloccato sui celebri “colli bolognesi”. Quei colli cantati da Cesare Cremonini, in sella alla sua moto.

Per non annoiarsi, dato che l’attesa a quanto pare si è fatta piuttosto lunga, Vasco Rossi ha cercato di intrattenere i presenti, intonando proprio 50 special, brano di Cremonini. La scena non è sfuggita ai presenti e alcuni fan hanno voluto immortalare il momento, condividendolo in massa sui social. Inutile dirvi che poco dopo le immagini sono diventate virali e commentatissime.

Non sorprende poi il fatto che lo stesso Vasco Rossi, divertito dall’accaduto, abbia pensato bene di pubblicare il momento. Ne ha preso un pezzetto mentre intonava la canzone del suo collega.

Ovviamente non è tardata ad arrivare la reazione di Cesare Cremonini che, sotto al video postato dal cantautore ha scritto: “Sei sempre il numero 1”. Per poi pubblicare tra le storie il momento e aggiungere: “C’è un solo e unico Vasco Rossi”, aggiungendo le emoticon di una corona e una vespa.

Sebbene siano trascorse oramai alcune ore dall’accaduto, il filmato è stato molto apprezzato dagli utent. Gli stessi che hanno trovato Vasco Rossi simpatico e divertente in questa improvvisazione. L’artista ha anche provato a dirigere il traffico a modo suo. Ovvero dando qualche spunto qua e là agli altri presenti, mentre stava comodo a bordo della sua moto.

Piccoli gesti che fanno la differenza e dimostrano come, nonostante la fama, Vasco Rossi sia rimasto lo stesso ragazzino che sognava di far musica nonostante siano trascorsi ormai tanti anni.