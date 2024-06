Endless Love anticipazioni 7 giugno: Leyla svela un segreto di Tufan a Kemal, Galip minaccia Hakki

NEWS

Andrea Sanna | 6 Giugno 2024

Endless Love

Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 7 giugno: episodi e dove vederlo in TV e streaming

Il nuovo appuntamento con Endless Love torna su Canale 5. Quali sono le anticipazioni del 7 giugno? Tutti i dettagli qui a seguire.

Anticipazioni Endless Love 7 giugno

Se volete conoscere le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 7 giugno… siete nel posto giusto! Iniziamo subito e non perdiamo tempo:

Leyla si ritrova ad avere una telefonata al vetriolo con Vildan. Poi si reca da Onder e lo mette in guardia: da questo momento in poi dovrà lasciarla in pace perché non vuole essere coinvolta nei loro problemi di coppia.

Casualmente, sempre Leyla, sente Tufan dire a qualcuno in una chiamata che non si deve sapere del suo odio nei confronti di Emir. Così la donna riferisce tutto a Kemal, che non ne sembra per nulla sorpreso.

La trama di Endless Love continua con Emir che irrompe in casa di sua madre per farla parlare e sapere se davvero ha avuto un altro figlio. Così le strappa di dosso la maschera dell’ossigeno e la interroga. La povera Mujgan però non riesce a emettere alcun suono, visti i suoi problemi di salute.

Dall’altra parte, nel frattempo, Kemal interroga Nursen sulla storia del figlio di Mujgan. Lei è certa che la madre di Emir non abbia avuto un amante e che il padre sia Galip.

Minaccioso proprio Galip va da Hakki e lo invita di licenziare Kemal. L’uomo però non si lascia intimidire e non solo lo avverte che la sua è una battaglia persa, ma che è intenzionato anche a cedere le proprie quote aziendali a Kemal.

Cosa succederà a questo punto?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Se avete intenzione di conoscere precisamente dove e quando va in onda Endless Love, vi diamo tutte le informazioni utili.

La serie TV viene trasmessa tutti i giorni su Canale 5. Ecco gli orari precisi:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

e la dalle Il sabato doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

Concludiamo con il dirvi quanti episodi e quante stagioni ha Kara Sevda nello specifico, basandoci sulla programmazione turca. Nel dettaglio la serie TV ha due stagioni da 35 e 39 puntate.

Dov’è ambientata Endless Love? Lo show è ambientato tra le meraviglie della Turchia.

Dove vedere in TV e streaming

Se volete seguire Endless Love avete modo di farlo consultando Canale 5 tutti i giorni. Ma non solo in TV, anche in streaming è possibile vedere la serie turca. Dove? Su Mediaset Infinity.

Grazie alla trama sempre a portata di mano sarà più facile appassionarvi e scoprire anche come finisce Endless Love.

Le anticipazioni per la puntata dell’8 giugno vi aspettano domani.