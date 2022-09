1 L’omaggio di Penelope Cruz a Venezia 79

Siamo nel pieno della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, e poche ore fa ad arrivare in laguna è stata nientemeno che Penelope Cruz. L’amata attrice è infatti la protagonista del film autobiografico di Emanuele Crialese L’immensità, in concorso alla manifestazione, e che uscirà in tutte le sale a partire dal 15 settembre. Ancora una volta il Premio Oscar interpreta il ruolo di madre nella Roma degli anni ’70, ma anche quello di moglie di un uomo violento e infedele. Sua figlia più grande, Adriana, sente di essere intrappolata in un corpo da donna che non è il suo, e vorrebbe farsi chiamare Andrea. Nel corso della pellicola la donna lotta contro la depressione fino a essere ricoverata in una clinica.

In queste ore così il film è stato mostrato in anteprima a Venezia 79 e nel corso del lungometraggio il pubblico ha trovato un bellissimo omaggio a Raffaella Carrà! In una scena infatti la protagonista balla sulle note di Rumore, iconico brano della cantante bolognese, scomparsa nel luglio del 2021. Ieri dunque, giunta sul red carpet della Mostra del Cinema, Penelope ha ricordato proprio la Carrà, spendendo dolcissime parole per la signora dello spettacolo italiano, che ancora oggi è nel cuore di noi tutti. Queste le dichiarazioni della Cruz:

“Ho tanti ricordi di Raffaella. Non l’ho mai conosciuta di persona ma era un’icona per tutti noi, anche per tutti gli spagnoli. Quando ero bambina mia nonna mi portava al parco a fare i numeri di Raffaella per le sue amiche”.

Penelope Cruz che parla di Raffaella Carra’, e io che mi commuovo e credo sia giusto così.

immensa, unica, intramontabile, senza confini Raffaella. per sempre ❤️‍🩹#Venezia79 pic.twitter.com/u4PEhjMkpq — BadgalVale (@badgalvale) September 4, 2022

Nel corso della conferenza stampa del film a Venezia 79 nel mentre Penelope Cruz ha parlato della complessità di questo nuovo ruolo. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.