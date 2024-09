In questi giorni ad arrivare sul red carpet di Venezia 81 sono state diverse influencer italiane, da Giulia Salemi, a Soleil Sorge, a Perla Vatiero. Non tutti però hanno notato che tutte queste star dei social hanno sfilato in bianco.

Le influencer sfilano in bianco a Venezia 81

Si è appena conclusa l’81esima Mostra del Cinema di Venezia, che quest’anno è stata ricca di grandi eventi. Ad arrivare in Laguna sono stati infatti alcuni dei più famosi divi di Hollywood, da Angelina Jolie, a Lady Gaga, e non solo, e di certo le emozioni sono state le protagoniste di questa edizione della manifestazione. Tanti i film che sono stati presentati in anteprima e che stanno già facendo discutere il web.

Come di certo in molti sapranno però ad arrivare a Venezia non sono stati solo i grandi attori del cinema italiano e internazionale. A partecipare all’evento sono stati infatti anche alcune celebri influencer, che vengono invitate a sfilare sul red carpet dai vari brand che sponsorizzano la manifestazione.

In questi giorni così ad arrivare a Venezia 81 sono stati nomi del calibro di Giulia Salemi, Soleil Sorge, Perla Vatiero, Sophie Codegoni e tante altre. Le star dei social hanno così sfilato sul red carpet apparendo bellissime e in splendida forma, tuttavia qualcuno in queste ore ha notato un dettaglio che non è passato inosservato. La maggior parte delle influencer, tra cui quelle che vi abbiamo citato, hanno sfilato in bianco e in molti hanno trovato curiosa questa scelta. Su una cosa però tutti sono d’accordo: i loro outfit hanno conquistato il cuore del web.

In queste ore intanto si è chiusa questa edizione della Mostra del Cinema, che anche stavolta ha ottenuto un enorme successo. Sui social intanto si sta ancora palando della manifestazione, che ha nuovamente attirato l’attenzione del mondo intero.