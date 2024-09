Mahmood vola a New York e sfila per un noto brand di moda: il video del momento fa in breve il giro del web

In queste ore Mahmood è volato a New York e una volta in città ha sfilato per un noto brand di moda. Il video del momento ha così fatto il giro del web.

Mahmood sfila in passerella

Uno dei protagonisti assoluti del panorama musicale italiano degli ultimi mesi è stato senza dubbio Mahmood. Lo scorso febbraio infatti il cantante è tornato in gara al Festival di Sanremo e sul palco del Teatro Ariston ha presentato la sua Tuta Gold, che ha scalato le classifiche confermandosi come uno dei brani più amati tra quelli in gara alla kermesse. Successivamente Alessandro ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Nei letti degli altri, che ha ottenuto un ottimo successo.

L’artista è poi partito per un lungo tour, che in questi mesi lo ha portato in giro in Europa e in tutta Italia. Le sorprese però non sono ancora finite. A partire da ottobre infatti il cantante di Soldi tornerà live, stavolta nei palasport, e di certo non mancheranno le emozioni. I biglietti per questi show stanno andando ovviamente a ruba e senza dubbio ne vedremo di belle. Nel mentre però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mahmood è infatti volato a New York e una volta in città ha sfilato per un noto brand di moda. Il momento è stato testimoniato anche sui social del cantante e le immagini hanno fatto il giro del web.

mi sveglio e la prima cosa che vedo è mahmood che sfila a NY pic.twitter.com/cBK3ncrShL — glo 🪐 (@ciaosonoicaro) September 7, 2024

Nel mentre il giovane artista, che da anni è nel cuore del pubblico, si sta preparando ad affrontare i prossimi concerti che lo attendono. Sul palco Alessandro presenterà non solo i suoi vecchi successi, ma anche i recenti tormentoni, da Tuta Gold a Ra Ta Ta. Ma cosa accadrà e come ci stupirà il cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.