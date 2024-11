Verdiana Zangaro porta sempre delle esibizioni molto emozionanti sul palco di Tale e Quale Show. Questa sera ha imitato l’intramontabile Mina con la cover del brano “Oggi sono io” di Alex Britti. Ecco come se l’è cavata.

Verdiana Zangaro imita Mina

Un altro grande successo per Verdiana Zangaro, ex storica allieva di Amici, a Tale e Quale Show. La cantante ha infatti dovuto imitare Mina con la cover della canzone “Oggi sono io” e ha conquistato tutto il pubblico. Non è la prima volta che mostra le sue grandi doti vocali, basti pensare a quando ha imitato Lady Gaga oppure Anna Oxa. La scorsa settimana, infatti, si è guadagnata il terzo posto.

La giuria, composta come sempre da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, ha espresso il proprio parere. “Ha una voce che ti fa venire i brividi, hai una voce bellissima. Mina è inarrivabile, ma sei stata fantastica ma mi è sembrato che a volte tu sia andata troppo su“, ha esclamato Alessia Marcuzzi.

“Che mi piaci per davvero

Anche se non te l'ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto” 😍@verdianazangaro interpreta Mina a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/6M7oELdM4z — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 8, 2024

“Mi sei molto piaciuta, hai tenuto le note lunghe con una facilità incredibile“, ha invece dichiarato Cristiano Malgioglio. Anche il giudice speciale Paolo Bonolis l’ha trovata molto brava, facendo un’analisi molto centrata.

Vedremo solo alla fine della serata come si piazzerà in classifica, ma di certo tutti i suoi fan faranno il tifo per lei. Sarà Verdiana Zangaro la vincitrice dell’ottava e ultima puntata di Tale e Quale Show? Rimanete sintonizzati con noi e Rai 1 per scoprirlo e non perdervi alcuna news.