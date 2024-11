Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024, Simone Annicchiarico si è cimentato nell’imitazione di Elton John. Ecco com’è andata la sua esibizione.

Simone Annicchiarico imita Elton John

La serata di Tale e Quale Show, quella durante la quale si scoprirà il vincitore della nuova edizione e anche della puntata, si è aperta con il saluto di Carlo Conti. In giuria abbiamo visto Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglo. Anche questa volta, però, non manca il quarto giudice speciale: Paolo Bonolis.

Si tratta di un ritorno in rete del presentatore di Avanti un altro dopo diversi anni e il pubblico è stato molto contento di vederlo, accogliendolo con calorosi applausi. Poi sono partite le esibizioni e tra queste possiamo citare quella di Simone Annicchiarico.

LEGGI ANCHE: Chi ha vinto Tale e Quale Show 2024? Ecco la classifica e il nome del vincitore

mi mancherà quest’edizione di tale e quale, il venerdì sera senza la sua caoticità non sarà lo stesso😭#taleequaleshow pic.twitter.com/Jn09fzmU3L — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 8, 2024

La scorsa settimana Simone Annicchiarico si è piazzato quarto in classifica a Tale e Quale, mentre tutti si domandano come si classificherà oggi. Sul palco ha portato l’imitazione di Elton John con la canzone “Crocodile Rock“. Il pubblico ha apprezzato la sua performance e lo ha applaudito alzandosi anche in piedi.

Poi è stato il turno dei giudici, che hanno espresso le loro opinioni. Per esempio, Cristiano Malgioglio ha esclamato: “Tu hai una voce corposa“. Mentre Alessia Marcuzzi ha detto: “Sei una sorpresa dell’edizione e il rock è il tuo vestito“. Voi siete d’accordo con i loro commenti? Vi ricordiamo che la puntata completa può essere rivista su RaiPlay.