Verdiana Zangaro, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha imitato Lady Gaga a Tale e Quale Show. Durante la sua esibizione si è commossa e i giudici, soprattutto Cristiano Malgioglio, le hanno fatto i loro complimenti.

Puntata ricca di emozioni e divertimento quella di Tale e Quale Show questa sera. Ad aprire le danze ci ha pensato Simone Annicchiarico, il quale ha portato in scena Renato Zero, per poi passare a Thomas Bocchimpani con il suo John Travolta e Amelia Villano con Miley Cyrus. Non poteva ovviamente mancare anche Carmen Di Pietro, che questa volta si è fatta accompagnare da Valeria Marini per vestire i panni di Paola e Chiara.

A un certo punto della serata sul palco è arrivata Verdiana Zangaro, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha emozionato il pubblico e la giuria con l’imitazione di Lady Gaga. La cantante stessa si è commossa nel corso della performance e a notarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi. I complimenti però sono arrivati anche da Cristiano Malgioglio:

“Quando Lady Gaga canta questa canzone c’è una sofferenza che fa venire la pelle d’oca. Tu sei stata superba, molto brava e intonata. Non sei tale e quale a Lady Gaga perché ti direi una bugia ma sei stata molto piacevole”.

💔 "Don't wanna give my heart away to another stranger…"



