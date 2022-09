1 Gli ospiti di Verissimo

La nuova stagione televisiva ha ufficialmente preso il via. Questo fine settimana (a partire dal 17 settembre) su Canale 5 torna il doppio appuntamento con Verissimo. La trasmissione, condotta ancora una volta da Silvia Toffanin, vedrà sul piccolo schermo l’arrivo di tanti ospiti. Ognuno di loro si racconterà alla presentatrice e al pubblico a casa, mettendosi a nudo.

In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin ha parlato della nuova edizione di Verissimo. La conduttrice ha già rivelato quali saranno i primi vip che siederanno sulle poltroncine bianche e ripercorreranno alcune tappe della loro vita o carriera. Tra le colonne del settimanale, come riporta anche Giuseppe Candela, si attende l’arrivo di Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Se i primi hanno già compiuto il grande passo e sono convolati a nozze con i rispettivi partner, l’uomo più veloce del mondo dirà il fatidico sì proprio il 17 settembre 2022.

Ma non è di certo finita qui. Considerando i due giorni a disposizione di messa in onda di Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci saranno anche Elodie. Si tratta di una delle artiste italiane più amate che debutta come attrice in Ti mangio il cuore. La stessa sta facendo discutere anche per la sua vicinanza ad Andrea Iannone. Si parla anche della presenza di Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti di Viola Come Il Mare. I due attori racconteranno sicuramente quello che è il loro rapporto nato sul set e siamo certi non mancheranno anche alcuni aneddoti sulla trama della serie televisiva. Infine ad arricchire il fitto parterre anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti, opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, in onda dal 19 settembre 2022.

Precisiamo che resta da capire se tutti i menzionati saranno ospiti delle prime due puntate di Verissimo, oppure saranno divisi qua e là nel corso della stagione. Intanto ci si aspettava la presenza di Ilary Blasi, ma a quanto pare (al momento) non sarà così). Continua…