Chi è Andrea Iannone? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Andrea Iannone età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Andrea Iannone. Il campione di moto GP nasce a Vasto il 9 agosto 1989.

La sua età è dunque di 32 anni. La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 172 cm e 68 kg.

Dopo aver conseguito il diploma di perito meccanico a Pescara si dedica alla sua vera passione, la moto, venendo sostenuto a pieno dai suoi genitori, che l’hanno sempre incoraggiato. Andrea ha anche un fratello di nome Angelo.

Ma vediamo cosa sappiamo della vita privata di Andrea Iannone.

La vita privata: Iannone ha una fidanzata?

La vita privata di Andrea Iannone è spesso finita al centro della cronaca rossa.

In molti si chiedono se al momento il concorrente di Ballando con le Stelle abbia una fidanzata. Tuttavia a oggi sembrerebbe che Andrea sia single. Il web vuole sapere anche se abbia una figlia. Il campione tuttavia non ha figli.

Negli ultimi mesi tuttavia a Iannone sono stati attribuiti diversi flirt, che non sono mai stati confermati. Si è infatti mormorato che Andrea abbia avuto una breve conoscenza dapprima con Cristina Buccino, dopo che i due sono stati beccati insieme in un hotel di Milano. In seguito il pilota è stato avvistato con Soleil Sorge, che tuttavia ha prontamente smentito le dicerie in merito a un presunto flirt.

Nei primi mesi del 2021 invece Andrea Iannone è stato paparazzato insieme Natasha Tozzi, figlia di Umberto Tozzi, ma anche in questo caso la frequentazione non è mai stata confermata.

Le relazioni più degne di nota di Andrea sono state tuttavia quelle con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Belen Rodriguez

Nei primi mesi del 2016 Andrea Iannone inizia una chiacchierata relazione con Belen Rodriguez, che fin da subito finisce al centro dell’attenzione mediatica. Per più due anni la coppia si è così mostrata affiatata e complice sui social e spesso si è anche mormorato che i due avessero intenzione di mettere su famiglia.

Più volte infatti sul web sono circolati voci di una presunta gravidanza di Belen, che tuttavia non è mai stata confermata. Nell’autunno del 2018 proprio la Rodriguez decide di interrompere la relazione, e i due così si lasciano. Nel settembre 2020 Andrea, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha speso delle belle parole per Belen, svelando cosa ne pensa di lei. Queste le sue dichiarazioni:

“Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere affianco non è stato facile. Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Pochi mesi dopo la fine della relazione con Belen, Andrea Iannone ha trovato una nuova fidanzata famosa: Giulia De Lellis! Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Giulia De Lellis

Nell’estate del 2019 Andrea Iannone si avvicina a Giulia De Lellis e i due iniziano così una relazione, che dura fino alle prime settimane del 2020. A un tratto infatti proprio l’influencer annuncia la rottura dal pilota di moto GP, e in merito afferma:

“Sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento e non ho voglia di parlarne. Comunque faccio dell’altro. Vi faccio abbastanza intelligenti e sopratutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare o insomma dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Capisco, però, che siate curiosi.”

Nonostante la breve relazione, sembrerebbe che Andrea Iannone e Giulia De Lellis non siano rimasti in buoni rapporti. Come rivela il settimanale Chi ad agosto 2021 infatti pare che i due si siano incontrati in Costa Smeralda, ma che non si siano nemmeno salutati. Questo quanto riporta la rivista:

“Lo scorso 9 agosto, in un noto locale della Costa Smeralda, Andrea Iannone, pilota di MotoGp attualmente squalificato per doping, ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. Intorno alla mezzanotte, nello stesso locale, è apparsa l’ influencer Giulia De Lellis, ex di Iannone, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i tre è sceso il gelo: nemmeno un ciao”.

Vediamo adesso dove poter seguire Andrea Iannone sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Andrea Iannone: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Andrea Iannone sui social e in particolare su Instagram.

Il pilota di moto GP naturalmente ha una pagina attiva, che vanta diverse migliaia di followers.

Proprio su Instagram infatti Andrea condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità.

Scopriamo adesso cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Andrea Iannone inizia all’età di 15 anni, quando prende parte al campionato Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo con Aprilia. L’anno seguente debutta nel Gran Premio di Spagna e chiude la prima stagione al 20º posto e con il decimo posto in Turchia come migliore piazzamento.

Dopo una serie di vittorie di grandi successi, Andrea nel 2010 passa in Moto2, dove chiude la prima stagione al 12esimo posto. L’anno successivo rimane nello stesso team e chiude la stagione al decimo posto.

Nel 2013 Andrea Iannone passa in MotoGP, alla guida della Ducati Desmosedici del team Pramac Racing. In questi anni ottiene una serie di ottimi risultati e in breve diventa uno dei piloti più amati di sempre. Nel 2015 passa al team Ducati, dove ottiene una serie di podi.

Nel 2017 Andrea passa alla Suzuki, e conclude primo campionato al 14 posto e il secondo al decimo posto. Nel 2019 invece passa al team Aprilia Racing Team Gresini, alla guida dell’Aprilia RS-GP. Durante la stagione il pilota subisce un infortunio alla spalla, che non gli consente di proseguire le gare.

A dicembre 2019 Andrea Iannone viene accusato di doping. Vediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Le accuse di doping

A dicembre 2019 Andrea Iannone viene accusato di doping. La Federazione internazionale di motociclismo annuncia così di aver momentaneamente sospeso l’atleta dalle corse perché risultato positivo a un controllo antidoping. Ad aprile 2020 così il pilota viene squalificato per 18 mesi e a quel punto sui social Andrea afferma:

“Nonostante la sofferenza di dover percorrere un cammino impervio e non scelto, ingiustamente, ho deciso di continuare ogni mio passo in silenzio. La mia sofferenza silenziosa, però, ha nascosto fino ad oggi tutto quello che questa vicenda mi ha insegnato: nulla è scontato e tutto può cambiare in un secondo. […] Affronterò il mio futuro ricordando per sempre questi momenti, cercando di essere la forza che io ho avuto: donando il meglio di me agli altri”.

Il 10 novembre dello stesso anno Andrea Iannone viene squalificato per quattro anni dal TAS di Losanna e tutti i suoi risultati ottenuti dal 1º novembre 2019 vengono considerati non validi.

A ottobre del 2021 per il pilota arriva una nuova opportunità: Ballando con le Stelle 2021.

Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021

Sabato 16 ottobre inizia ufficialmente Ballando con le Stelle 2021 e tra i concorrenti del noto talent show di Rai 1 c’è anche Andrea Iannone. Per la prima volta così il campione di moto GP si metterà in gioco con questa nuova esperienza, venendo affiancato dalla maestra Lucrezia Lando.

Proprio Milly Carlucci, conduttrice del talent show, parlando dell’arrivo di Andrea a Ballando con le Stelle 2021 afferma:

“È il classico bel tenebroso che colpisce il nostro immaginario e ti fa chiedere cosa ci sia dietro la facciata. Non si rivela subito, ma un po’ per volta. È un atleta e un uomo affascinante, proprio per questo suo alone di mistero. Sarà una bella scoperta”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 oltre ad Andrea Iannone? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2021

Oltre ad Andrea Iannone a partecipare a Ballando con le Stelle 2021 ci sono altri 12 concorrenti. Ecco tutta la lista con i rispettivi ballerini:

Ma vediamo ora cosa sappiamo del percorso di Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021.

Il percorso di Andrea a Ballando con le Stelle 2021

Il percorso di Andrea Iannone a Ballando con le Stelle 2021 inizia ufficialmente sabato 16 ottobre. Il campione di moto GP, insieme alla maestra Lucrezia Lando, senza dubbio regalerà grandi emozioni al fedele pubblico del talent show di Milly Carlucci. Ma come se l’è? Qui di seguito un riassunto.

1° puntata : 22 punti dopo la prima puntata per Andrea e Lucrezia . A far discutere è anche il misterioso bigliettino (poco carino) indirizzato ad Andrea fuori dagli studi.

: 22 punti dopo la prima puntata per e . A far discutere è anche il misterioso bigliettino (poco carino) indirizzato ad fuori dagli studi. 2° puntata : dopo lo spareggio con Valerio , Andrea e Lucrezia sono riusciti a salvarsi. 20 punti è il loro punteggio stavolta.

: dopo lo spareggio con , e sono riusciti a salvarsi. 20 punti è il loro punteggio stavolta. 3° puntata: 35 punti per Andrea e Lucrezia a seguito della terza puntata di Ballando .

35 punti per e a seguito della terza puntata di . 4° puntata : Andrea e Lucrezia hanno raggiunto i 38 punti totali durante la quarta puntata.

: e hanno raggiunto i 38 punti totali durante la quarta puntata. 5° puntata : 32 punti per Andrea e Lucrezia . Segnaliamo centauro è stato colpito anche da un lieve malore, ma ha rassicurato tutti di essersi via via ripreso.

: 32 punti per e . Segnaliamo centauro è stato colpito anche da un lieve malore, ma ha rassicurato tutti di essersi via via ripreso. 6° puntata : Primo posto con 65 punti per Andrea e Lucrezia . Oltretutto la coppia ha vinto anche la gara a sorpresa.

: Primo posto con 65 punti per e . Oltretutto la coppia ha vinto anche la gara a sorpresa. 7° puntata : 57 punti e un posto in semifinale per Andrea e Lucrezia !

: 57 punti e un posto in semifinale per e ! 8° puntata: Andrea e Lucrezia sono stati eliminati.

