“Vorrei diventare papà e sposarmi”, ha dichiarato Tony oggi durante la puntata di Verissimo in cui è stato ospite con la fidanzata Jenny. Nell’apprendere queste parole, però, lei l’ha gelato e messo un freno: “Sei in prova”.

La rivelazione di Tony a Verissimo

Ultimi ospiti che hanno chiuso la puntata di oggi di Verissimo dopo Michelle Hunziker e Garrison, tra i tanti, sono stati Jenny Guardiano e Tony Renda. La coppia di Temptation Island ha fatto molto discutere durante le settimane di permanenza all’Is Morus Relais. Sono usciti insieme dal programma, dopo che lui le ha promesso che avrebbe fatto di tutto per farla ricredere. E così sembra essere stato, dato che oggi sono più innamorati che mai.

Jenny non ha nascosto di essere soddisfatta e felice di andare finalmente d’accordo dopo cinque anni: “L’abbiamo messo in riga”, ha affermato pungente. A fare da eco alle sue parole, Tony che ha precisato a Verissimo: “Mr Hyde l’ho mandato in pensione, anche se lei dice che è sparito”.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin hanno parlato anche del post Temptation Island. Il programma è stata un’esperienza importante per la loro storia. E parlando di futuro Tony ha ammesso di desiderare un figlio: “Vorrei diventare papà. Lo dico sempre a Jenny, ma lei sta ancora valutando”.

Poco dopo proprio la Guardiano ha fatto presente: “Tony è ancora in prova”, per poi aggiungere: “Vorrei essere una mamma serena, che se chiama il padre c’è. Prima devo essere sicura che Mister Hyde se n’è andato definitivamente”.

Le parole di Jenny e Tony sul loro rapporto

In generale comunque Jenny a Verissimo non ha nascosto che c’è stato un cambio importante da parte di Tony, ma ci vuole del tempo affinché lei possa fidarsi al 100%. Ha bisogno di tempo.

A colloquio con Silvia Toffanin, Jenny non ha nascosto le lacrime a Verissimo: “Ho sofferto e lui non se n’è reso conto. Quando riguardo le immagini in me rinasce l’emozione di riprovarci ogni volta. Se da Mr Hyde mi ha tradito? Se non fisicamente, magari mentalmente. Ma soffrivo e non si deve fare se si ama una persona. Tutto nasceva dalle marachelle”.

Tony dalla sua ha affermato che la chiave dei loro problemi è sempre stata la gelosia, ma spiega anche che lei aveva motivo di esserlo. Dall’altra parte ha rivelato che lui a Temptation Island avrebbe raccontato una sua parte repressa, che non riusciva a tirare fuori a causa della gelosia e delle discussioni: “Quando non c’era mi divertivo, ma non le ho mai mancato di diverso”.

“Se gli credo? Ci proviamo!”, ha asserito Jenny. Nella coppia però è evidente che qualcosa sia cambiato e chissà che magari non possano diventare presto marito e moglie e pensare di costruire una famiglia.