Tanti auguri a Ornella Vanoni! L’amata cantante compie oggi 90 anni! A Time Square è stata omaggiata con un regalo davvero molto speciale, in attesa dell’uscita del suo nuovo progetto musicale.

L’omaggio di Time Square a Ornella Vanoni

Oggi festeggia 90 anni una grande icona della musica italiana! A spegnere le candeline di questo straordinario traguardo è Ornella Vanoni. I fan, così come tanti volti del mondo dello spettacolo, si sono uniti intorno a lei nella giornata odierna.

Ma è giunto anche un regalo speciale direttamente da New York grazie ad Amazon MusicAmazon Music! La piattaforma ha deciso di omaggiare una delle regine della musica italiana a Time Square, in attesa dell’uscita di Diverse, il 18 ottobre 2024 prossimo. Un bel riconoscimento per lei, che ci ha da sempre regalato emozioni con la sua musica e i testi delle sue splendide canzoni.

Sempre ironica, diretta e pungente, Ornella Vanoni in questi anni di carriera non ha mai smesso di sorprendere. E oggi che compie 90 anni, lo fa con la leggerezza di chi ha sempre vissuto a pieno la sua vita e si è liberata di ogni paura. Sempre con il sorriso sulle labbra, infatti, le capita spesso di dire: “Adesso salgo ancora sul palcoscenico per divertirmi”.

Il messaggio della Vanoni ai fan

La nota artista ha celebrato questo grande traguardo non solo tra le persone a lei care, ma anche sui social, con un messaggio indirizzato direttamente ai suoi fan:

“Oggi compio 90 anni. Potete pensare che io sia triste e invece no, io mi sento come ieri, quindi non è cambiato niente”, ha detto Ornella Vanoni con la sua solita ironia nel video pubblicato su Instagram.

L’artista ci ha tenuto poi a rivolgere un pensiero a tutti coloro che in questa giornata si sono dimostrati così tanto carini nei suoi confronti: “Voglio ringraziare tutti con il cuore, perché è con il cuore che mi date la forza di essere come sono! Vi mando un bacio immenso”.

A Ornella Vanoni da parte di tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000 giungano i nostri migliori auguri di buon compleanno!