La scelta di Veronica Ciardi

Sono passati diversi anni da quando Veronica Ciardi ha partecipato alla decima edizione del Grande Fratello. Quell’anno come sappiamo il reality, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi, fu vinto da Mauro Marin, e proprio l’ex gieffina fu una delle protagoniste assolute del programma di Canale 5. Solo lo scorso anno, come ricorderemo, la Ciardi è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via delle sue nozze con Federico Bernardeschi. I due si sono conosciuti nel 2016, tuttavia la relazione ha vissuto alti e bassi. Dopo una separazione di qualche mese infatti la coppia ha deciso di riprovarci e da quel momento non si è più separata.

Lo scorso luglio così Veronica e Federico si sono uniti in matrimonio, coronando il loro sogno d’amore. Dalla loro unione sono anche due figlie, Deva e Lena, che hanno allargato la famiglia. In queste ore però l’ex gieffina è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di una scelta che non è passata affatto inosservata.

Veronica Ciardi ha infatti deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi all’estero. Ma perché l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di abbandonare il nostro paese e dove andrà a vivere? La risposta è semplice. Come gli appassionati di calcio sapranno, Federico Bernardeschi non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, e ha firmato con il Toronto FC, dove troverà anche Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. A breve dunque il giocatore si trasferirà in Canada per lavoro e naturalmente di conseguenza Veronica e le sue due bambine lo seguiranno.

Tra poche settimane quindi la Ciardi, Bernardeschi, Deva, Lena e i due bulldog francesi, Spike e Wendy lasceranno ufficialmente l’Italia, iniziando un nuovo capitolo delle loro vite in Canada. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.