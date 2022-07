Il costume di Chiara Ferragni e Ilary Blasi

Due delle protagoniste di questa estate, seppur per motivi differenti, sono senza dubbio Chiara Ferragni e Ilary Blasi. La prima come sappiamo da settimane si sta godendo del meritato relax dopo mesi di duro lavoro (e in vista dei prossimi impegni), e solo in questi giorni ha presentato la sua nuova collezione scolastica, che sta già conquistando il web. La seconda invece è finita al centro dell’attenzione mediatica. La conduttrice infatti come sappiamo ha annunciato la separazione da Francesco Totti dopo ben 20 di amore e per sfuggire al caos mediatico è partita per la Tanzania insieme ai suoi figli. Ma cosa accomuna Chiara e Ilary?

Come i più attenti hanno notato, sui social la Ferragni e la Blasi hanno sfoggiato lo stesso costume! Si tratta bikini del brand Calzedonia, che in questi giorni è letteralmente andato a ruba. Parliamo del modello Dubai, caratterizzato da un reggiseno in microfibra a triangolo senza ferretto con tasche interne per inserire le imbottiture e tempestato di strass. Al reggiseno si aggiunge una brasiliana con laccetti regolabili sui fianchi, a sua volta tempestato di strass sul davanti.

Ma quanto costa il costume indossato da Chiara Ferragni e Ilary Blasi? Si tratta di un bikini low cost, accessibile a tutti. Il reggiseno infatti costa 59 euro, mentre la brasiliana 40 euro. Sui social così l’influencer e la conduttrice hanno sfoggiato il loro costume, che è disponibile per l’acquisto in tutti gli store Calzedonia e sul sito ufficiale del brand (nonostante al momento risulti sold out online).

Ancora una volta dunque sia Chiara che Ilary hanno conquistato il web con i loro outfit. Nel mentre in questi giorni si è mormorato che la Blasi possa lasciare definitivamente Roma nelle prossime settimane, per trasferirsi a Milano. Attualmente però si tratta solo di indiscrezioni e solo al rientro della conduttrice in Italia scopriremo quello che accadrà.

