Veronica Ferraro si è fidanzata con un rapper che ha partecipato ad Amici?

1 Nuovo flirt per Veronica Ferraro?

Sono passati poco più di due mesi da quando Veronica Ferraro ha annunciato la fine della sua relazione con Giorgio Merlino, durata ben 9 anni. Nonostante in molti non si aspettassero una simile notizia, l’influencer, che come è noto è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, ha spiegato i motivi che hanno causato la separazione, e a quel punto ha voltato pagina, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Inaspettatamente adesso pare che sia tornato il sereno nella vita di Veronica, che sembrerebbe aver iniziato una storia con un rapper che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto riporta Webboh, pare che Veronica Ferraro si sia fidanzata con Denny LaHome, che come qualcuno ricorderà ha preso parte alle 13esima edizione del talent show di Canale 5. Da allora l’artista ne ha fatta di strada, ed attualmente il rapper conduce il programma radiofonico Hypeology, in onda su RDS Next. Stando a quanto riporta il noto portale, pare che Veronica e Dennis si stiano frequentando da diverse settimane, e che il rapporto stia procedendo nel migliore dei modi. Ecco quanto si legge in merito:

“È tornato il sereno nella vita sentimentale di Veronica Ferraro. La beauty influencer, che qualche mese fa aveva annunciato la fine della relazione con il compagno storico, Giorgio Merlino, ha trovato un nuovo ragazzo. Lui è il rapper e conduttore radiofonico Denny LaHome. […] Secondo i rumors che ha colto in anteprima Webboh, i due si starebbero frequentando da qualche settimana e il loro rapporto starebbe andando a gonfie vele”.

Attualmente né Veronica Ferraro né Denny LaHome hanno confermato la presunta relazione, tuttavia noi facciamo un grande in bocca al lupo all’influencer e al rapper. In attesa di ulteriori news però, rivediamo le parole dell’amica di Chiara Ferragni in merito alla rottura con Giorgio Merlino.