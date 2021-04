Sono ormai anni che gli utenti sul web seguono con fedeltà Veronica Ferraro, che come è noto è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni. L’amatissima fashion blogger spesso ha condiviso sui social anche la sua vita privata, svelando ai suoi follower tutto quello che le accadeva. L’influencer proprio negli ultimi mesi ha parlato spesso ai suoi seguaci della sua relazione con Giorgio Merlino, iniziata ben 9 anni fa. Il noto personal trainer infatti per motivi di lavoro si è dovuto trasferire a Los Angeles e a quel punto i due hanno iniziato ad avere una storia a distanza. Qualche ora fa però la Ferraro, con un lungo post sui social, ha annunciato la rottura da Giorgio, svelando quello che è accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Ciao ragazzi, come sapete nonostante il mio lavoro non sono abituata a condividere tutto della mia vita personale sui social media. Sicuramente avete imparato a conoscermi bene, soprattutto negli ultimi mesi. Come sapete Giorgio si è trasferito a LA per seguire il suo sogno, e io ho deciso di vivere a Milano perché il mio lavoro è per lo più basato qui. Avete condiviso con me le vostre esperienze sulle relazioni a distanza e mi avete rallegrato nei momenti difficili. Vi ringrazio perché devo confessare che in tanti momenti mi avete aiutato molto. Anche per questo ho voluto condividere con voi il fatto che io e Giorgio dopo 9 anni insieme abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione”.