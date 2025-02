A distanza di pochi mesi dalle nozze con Davide Simonetta, Veronica Ferraro annuncia di essere incinta. Sui social arriva il commento dell’amica di sempre Chiara Ferragni.

Veronica Ferraro sta per diventare mamma

Sono passati alcuni mesi da quando Veronica Ferraro ha sposato il compagno Davide Simonetta. Alle nozze della coppia, come in molti ricorderanno, hanno preso parte diversi volti noti del mondo dello spettacolo e del web, tra cui Annalisa, Chiara Ferragni e Giulia Salemi. Oggi intanto proprio l’influencer è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di una notizia che ha commosso i fan e non solo. Con un bellissimo post condiviso sui suoi profili social infatti Veronica ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa del suo primo figlio. La Ferraro ha anche spiegato di essere ricorsa alla fecondazione assistita e rivelando al mondo la lieta notizia ha dichiarato:

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato”.

In queste ore dunque il web intero si sta congratulando con Veronica Ferraro e Davide Simonetta, che tra qualche mese diventeranno genitori. A commentare il post dell’influencer è stata naturalmente anche l’amica di sempre di Chiara Ferragni, che emozionata e commossa ha affermato: “Troppo felice per voi. La zia ti aspetta”.

Grande emozione dunque per Veronica, che a breve diventa mamma per la prima volta. Senza dubbio nelle settimane a venire l’influencer condividerà con il suo pubblico i momenti più belli della gravidanza e a lei e a Davide facciamo i nostri più sinceri auguri.