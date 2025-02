Ospite a Storie di Donne al Bivio Week End, Flavia Vento spiazza tutti e confessa di voler conoscere Fedez. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl, che sogna un incontro con il rapper.

La confessione di Flavia Vento

Senza dubbio una delle showgirl più discusse e note del mondo dello spettacolo italiano è Flavia Vento. L’ex modella nel corso del tempo ha fatto spesso parlare di sé, facendo in diverse occasioni anche sorridere il pubblico. Nelle ultime ore però la soubrette è tornata al centro dell’attenzione mediatica, dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i più. Tutto è iniziato quando Flavia è arrivata ospite a Storie di Donne al Bivio Week End. Nel corso della chiacchierata con Monica Setta, che andrà in onda su Rai 2 sabato 15 febbraio, la Vento ha dichiarato di voler conoscere Fedez e di sognare un incontro con l’ex marito di Chiara Ferragni. Queste le sue parole, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Voglio conoscere Fedez. L’ho incrociato ad un evento ma ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente”.

Ma non è finita qui. Flavia Vento, facendo anche una rivelazione importante sul suo passato, aggiunge: “Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un’altra persona, voglio rompere il voto di castità per un grande amore”.

Infine Flavia si candida anche per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La Vento, che già in passato ha preso parte al reality show, si dichiara infatti pronta a tornare in Honduras e a rimettersi alla prova e in merito afferma: “Se mi chiamassero volerei subito all’Isola”.