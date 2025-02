In queste ore Eva Henger ha rilasciato una nuova intervista, durante la quale è tornata a parlare di Moana Pozzi e della sua morte, svelando la sua teoria su quello che sarebbe accaduto.

Le parole di Eva Henger

Senza dubbio quello di Eva Henger è uno dei nomi più noti del mondo dello spettacolo. Proprio in queste ore l’attrice è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata con Candida Morvillo infatti la Henger è tornata a parlare della morte di Moana Pozzi, svelando la sua personale teoria su quello che sarebbe accaduto. Partendo dal legame con l’ex star a luci rosse, Eva dichiara: “Mi piaceva. Trasmetteva tranquillità. Amavo lavorare con lei, le facevo da ragazza di contorno, lei era la star, io la starlette. E il suo pubblico era più educato di quello di altre colleghe”.

A quel punto Eva Henger parla della morte di Moana, affermando che secondo il suo pensiero la Pozzi non sarebbe venuta a mancare il 15 settembre 1994 come tutti credono. A riguardo l’attrice, rivelando un retroscena inedito, afferma:

“Se Moana è viva come vuole una leggenda che circola? No, ma non è morta il 15 settembre 1994. La sera prima, ho sentito che chiamava Riccardo e gli diceva che aveva recuperato cinque chili. Però, ero terrorizzata che si sapesse del suo tumore e che la gente la vedesse sciupata. Credo che si sia data per morta anzitempo per poter morire in pace. Per il secondo anniversario della morte, chiesi a Riccardo se facevamo qualcosa per ricordarla e lui si fece scappare un: no, tanto non è questa la data”.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Angela Caloisi sarebbe incinta

Ma quando sarebbe morta dunque Moana Pozzi secondo Eva Henger? L’attrice risponde anche a questo: “Credo sia morta un anno dopo”.