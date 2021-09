1 Tra gli invitati anche Veronica Ferraro e i Prelemi

Senza dubbio tra le influencer italiane più amate e seguite di sempre ci sono Veronica Ferraro e Giulia Salemi. Le due oltre a svolgere un lavoro simile sono anche grandi amiche, e come qualcuno saprà solo alcune ore fa hanno preso parte al matrimonio di Catherine Poulain. Ma chi è lei e perché Veronica e i Prelemi erano presenti alle sue nozze? La sposa è una nota influencer oltre che a essere una deejay, ed è nata a Milano, dove ha conseguito la laureata in Relazioni Internazionali.

Catherine ha anche una passione per le lingue e ne parla ben cinque. Negli ultimi anni la Poulain è diventata una vera ispirazione per tante donne. Poco meno di un anno fa ha lanciato anche il brand Cath Paname, un marchio di cui è direttrice creativa. Da tempo è legata sentimentalmente al musicista Filippo Graziani e solo nella giornata di ieri i due si sono finalmente uniti in matrimonio.

Alla cerimonia hanno presto parte anche diversi volti del mondo dello spettacolo e del web, tra cui dunque anche Veronica Ferraro e i Prelemi. Le due influencer infatti sono grandi amiche di Catherine Poulain e non potevano mancare alle sue nozze, che naturalmente sono state testimoniate sui social. Sia Veronica che Giulia infatti hanno condiviso su Instagram i momenti più bella giornata, e la Salemi è anche riuscita a prendere il bouquet della sposa!

La Ferraro e i Prelemi hanno dunque passato una splendida giornata e le nozze sono andate a meraviglia. Nel mentre come sappiamo alcuni mesi fa proprio Veronica ha annunciato la fine della sua relazione con Giorgio Merlino, durata ben 9 anni. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.