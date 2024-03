Non solo Cesara! Veronica Gentili in pole position per la conduzione di Pomeriggio 5

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Pomeriggio 5

Cosa accadrà alla conduzione di Pomeriggio Cinque a partire dalla prossima stagione televisiva? Si vocifera che Myrta Merlino verrà sostituita da un’altra conduttrice e in pole position ci sarebbe Veronica Gentili.

Veronica Gentili a Pomeriggio Cinque?

Nonostante siamo ancora lontani dalla fine della programmazione 2023/2024, si sta parlando sempre più spesso della prossima stagione televisiva. Per quanto riguarda il Grande Fratello (del quale si continua a discutere nonostante la fine sia ormai vicina) non si sa se come opinionista troveremo di nuovo Cesara Buonamici.

La giornalista, tra l’altro, è stata al centro di una recente indiscrezione che l’avrebbe voluta alla conduzione della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. In questo modo avrebbe preso il posto di Myrta Merlino, ma la sua candidatura sarebbe stata accantonata per potersi concentrare su un altro nome ancora.

A rivelarlo ci ha pensato TVBlog che, tramite una propria anteprima, ha rivelato che in pole position adesso ci sarebbe Veronica Gentili. Dopo il passaggio da Rete 4 a Italia 1 per prendere il timone de Le Iene, infatti, potrebbe approdare su Canale 5 alla guida di Pomeriggio Cinque:

“TvBlog ha però indagato ulteriormente e nelle ultime ore pare che la candidatura di Cesara Buonamici sia caduta. La vice direttrice del Tg5 resterebbe ben salda nel telegiornale principale di Mediaset.

Per la guida della prossima edizione di Pomeriggio 5 attualmente sarebbe in pole position Veronica Gentili, al momento “in prestito” all’intrattenimento alle Iene”.

Non sappiamo che cosa accadrà nel prossimo futuro e per scoprirlo dovremo attendere annunci ufficiali da parte di Mediaset o delle dirette interessate. Per il momento Myrta Merlino rimarrà alla conduzione del talk show pomeridiano di Canale 5, poi vedremo se verrà riconfermata oppure se i vertici dell’azienda decideranno di prendere una nuova direzione.

Come al solito vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.