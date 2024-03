Greta Rossetti, la madre rivela di guadagnare pubblicando Stories contro la figlia (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri pomeriggio la madre di Greta Rossetti ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha fatto una serie di rivelazioni, affermando anche di venire pagata per i contenuti che porta sui social.

La confessione della madre di Greta Rossetti

In queste ore abbiamo scoperto che una ex concorrente del Grande Fratello Vip prenderà parte a un reality in spagna, ma nel mentre si sta anche chiacchierando molto della corrente edizione della trasmissione di Canale 5. La madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, è sulla bocca di tutti per via delle Stories che ha fatto parlando della figlia.

Spesso sui social si è schierata contro la gieffina, come nel caso in cui ha espresso la propria opinione sulla sua relazione con Michele Morrone. In tale occasione ha accusato Greta di non aver capito nulla dell’attore:

“[…] Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella vita ho avuto solo tre uomini, una donna deve essere seria”.

Ieri pomeriggio Marcella è stata protagonista di un’intervista a 361 Lounge e in tale occasione ha affermato di non essere davvero “pazza” quando parla di Greta Rossetti, ma dietro di lei ci sarebbe una persona che le direbbe cosa fare. A questo punto la giornalista le domanda se percepisce un compenso e, come possiamo sentire dal video qui sotto, la Bonifacio risponde affermativamente: “Ho un contratto“.

Qui il video 🔥⤵️



– “Per fare su Ig questo personaggio della “pazza”, come l’hai definito, percepisci del denaro? Hai un contratto?”



– “Sì” #grandefratelllo #MarcellaBonifacio pic.twitter.com/SwRYbWoPIN — GraceSomehow (@LaSambruna) March 19, 2024

Tale rivelazione ha lasciato basiti gran parte degli spettatori, in quanto sostengono che sia deplorevole ricevere dei soldi parlando male anche della propria figlia. Al momento Marcella non ha voluto rivelare chi è questa persona che sarebbe alle sue spalle, vedremo se in futuro lo svelerà.

Per il momento Greta Rossetti è ancora dentro la casa del Grande Fratello, quindi non ha idea di ciò che sta accadendo nella vita reale. Per scoprire se arriverà in finale o se vincerà non ci resta che aspettare le ultime due puntate.